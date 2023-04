Abiti con lo scapolare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abiti con lo scapolare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SAI

Significato/Curiosita : Abiti con lo scapolare

Dorso. talvolta, unito allo scapolare, vi è anche il cappuccio. viene portato anche a scopo devozionale (piccolo scapolare o abitino) in onore della vergine... Come lo sai (how do you know), è un film del 2010 scritto e diretto da james l. brooks con reese witherspoon, paul rudd, owen wilson e jack nicholson...