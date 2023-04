Zone montagnose prive di asperità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Zone montagnose prive di asperità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PIANORI

Significato/Curiosita : Zone montagnose prive di asperita Giovanni Pianori, detto il Brisighellino (Brisighella, 16 agosto 1823 – Parigi, 14 maggio 1855), è stato un patriota italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 aprile 2023

