Vizi senza pari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vizi senza pari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : VZ

Significato/Curiosita : Vizi senza pari I sette vizi capitali, noti anche come peccati capitali, sono un raggruppamento e una classificazione dei vizi nell'ambito degli insegnamenti cristiani. Sebbene non siano direttamente menzionati nella Bibbia, esistono dei paralleli con le sette cose che Dio detesta nel Libro dei Proverbi. I comportamenti o le abitudini sono classificati in questa categoria se danno direttamente origine ad altre immoralità. Secondo l'elenco standard, i sette vizi capitali sono la superbia, ... Codici VZ – codice vettore IATA di MyTravel Airways Altro VŽ – targa automobilistica di Varasdino (Croazia) Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Vizi senza pari : vizi; senza; pari; Li fa il bambino vizi ato; Dispense dal servizi o; Il padre dei vizi , secondo un popolare proverbio; Nel tennis e nel ping pong rende nullo il servizi o; In mezzo ai vizi ; Carbonaia senza carboni; Il passo della Cisa è senza fine; Lui può avere i nipoti senza avere figli; Letto senza le doppie; Alla svelta, senza indugio; Diluvi quando non hanno pari ; In sette sono dispari ; Noto gioielliere di pari gi; Visto a pari gi; Sono pari in nove;