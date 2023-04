Vengono iniettati per vaccinare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vengono iniettati per vaccinare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SIERI

Significato/Curiosita : Vengono iniettati per vaccinare Un vaccino è un preparato biologico prodotto allo scopo di procurare un'immunità acquisita attiva contro un particolare tipo di infezione ai soggetti a cui è somministrato. I Pepoli sono una famiglia gentilizia bolognese ancora esistente, che governò la città nella prima metà del Trecento. I Pepoli furono sostenitori della causa guelfa nella città di Bologna, capeggiando la fazione degli "scacchesi".

Un ramo della famiglia, i Sigerio o Sieri, chiamati solo a partire dalla fine del XVI secolo Sieri Pepoli o Sieripepoli, si spostò in Sicilia e precisamente a Trapani, possedette numerosi feudi ed ebbe il titolo di baroni. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 aprile 2023

