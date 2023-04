Una santa del 22 marzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una santa del 22 marzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : LEA

Significato/Curiosita : Una santa del 22 marzo Il 22 marzo è l'81º giorno del calendario gregoriano (l'82º negli anni bisestili). Mancano 284 giorni alla fine dell'anno. Lea Garofalo (Petilia Policastro, 24 aprile 1974 – Monza, 24 novembre 2009) è stata una testimone di giustizia italiana, vittima della 'ndrangheta. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 aprile 2023

