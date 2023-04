Una brava Céline della musica pop - Cruciverba

At Last è una canzone scritta da Mack Gordon e Harry Warren per il film musical Serenata a Vallechiara (1941). Glenn Miller e la sua orchestra registrarono la melodia più volte, con una versione del 1942 che raggiunse il numero due nella classifica della musica pop statunitense Billboard.

Céline Marie Claudette Dion (Charlemagne, 30 marzo 1968) è una cantante canadese.