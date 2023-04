Sostanza come l eroina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostanza come l eroina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : STUPEFACENTE

Significato/Curiosita : Sostanza come l eroina L'eroina è un derivato della morfina, alcaloide principe dell'oppio (assieme a tebaina e codeina), nota anche come diacetilmorfina o diamorfina. Uno stupefacente è una sostanza psicoattiva capace di modificare lo stato psico-fisico di un soggetto e di indurre uno stato di stupor, cioè di ridotto stato di coscienza e responsività, e di provocare fenomeni di dipendenza. Nei paesi di lingua inglese gli stupefacenti sono chiamati narcotic drugs. Essendo gli stupefacenti in gran parte oppioidi, la categoria si sovrappone quasi integralmente a quella degli analgesici narcotici. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Sostanza come l eroina : sostanza; come; eroina; sostanza che provoca dilatazione dei capillari; sostanza proibita nello sport; Una potente sostanza esplosiva; Una sostanza usata per le analisi chimiche; sostanza ricavata dalla buccia delle mele; Motivetti come Tutti al mare e Tanto pe cantà; come un terreno sul quale è pericoloso camminare; come un caffè quando non è lungo; come il tronco del pino; Più che costose come certe amiche; La biblica eroina che uccise il generale Sisara; Un eroina pucciniana; Un eroina di Daudet; Sostanze come l eroina ; Un eroina ariostesca; Cerca altre Definizioni