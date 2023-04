Sono comuni a Natale, Pasqua e Capodanno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono comuni a Natale, Pasqua e Capodanno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AA

Significato/Curiosita : Sono comuni a Natale Pasqua e Capodanno Il capodanno (da capo d'anno) è una festa osservata nella maggior parte del mondo il 1º gennaio, il primo giorno dell'anno nel moderno calendario giuliano. Botanica Aa – genere della famiglia delle Orchidacee Codici AA – codice di carrozzeria (Direttiva 2001/116/CE) della berlina

– codice di carrozzeria (Direttiva 2001/116/CE) della berlina aa – codice ISO 639-2 alpha-2 per la lingua afar

– codice ISO 639-2 alpha-2 per la lingua afar AA – codice United States Department of Defense per missile aria-aria del blocco sovietico

– codice United States Department of Defense per missile aria-aria del blocco sovietico AA – codice vettore IATA di American Airlines Geologia Aa – tipo di colata lavica basaltica emessa in particolare nei territori delle Hawaii Geografia Aa è una contrazione della parola celtica o forse germanica per “acqua”, col significato di “acqua corrente”, può riferirsi a: Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 aprile 2023

