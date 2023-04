Servono i clienti al ristorante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Servono i clienti al ristorante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAMERIERI

Significato/Curiosita : Servono i clienti al ristorante Un ristorante (dal francese restaurant, attestato per la prima volta in Italia nel 1877) è una struttura edile nella quale vengono serviti cibi e bevande varie, da consumare nel locale e talvolta da asporto. Il termine copre una vastissima gamma di attività commerciali e svariati tipi di cucina. Camerieri è un film italiano del 1995 diretto da Leone Pompucci. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 aprile 2023

