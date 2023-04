Ci seguono in città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci seguono in città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TT

– pagamento tramite trasferimento fondi telegrafico Tempo terrestre – scala di tempo

– scala di tempo Tennis tavolo – sport

– sport Tourist Trophy – competizione motociclistica]

– competizione motociclistica] Transport Tycoon – videogioco manageriale

– videogioco manageriale Trentino Trasporti – azienda di trasporto pubblico della provincia autonoma di Trento

– azienda di trasporto pubblico della provincia autonoma di Trento Trieste Trasporti – azienda di trasporto pubblico di Trieste Codici TT – codice vettore IATA di Air Lithuania

– codice vettore IATA di Air Lithuania TT – codice FIPS 10-4 di Timor Est

– codice FIPS 10-4 di Timor Est tt – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua tatara

– codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua tatara TT – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Trinidad e Tobago

– codice ISO 3166-1 alpha-2 di Trinidad e Tobago TT – codice ISO 3166-2:UY del dipartimento di Treinta y Tres (Uruguay) Informatica .tt – dominio di primo livello di Trinidad e Tobago

– dominio di primo livello di Trinidad e Tobago <tt>...</tt> – elemento HTML che formatta il testo con un carattere non proporzionale a dimensione fissa

– elemento HTML che formatta il testo con un carattere non proporzionale a dimensione fissa TomTom – società olandese che produce sistemi di navigazione satellitare Altro TT – brano musicale delle Twice del 2016

– brano musicale delle Twice del 2016 TT – simbolo del teratesla

– simbolo del teratesla TT – targa automobilistica di Trnava (Slovacchia)

– targa automobilistica di Trnava (Slovacchia) TT – Terra-Terra, identificativo dello stato del conduttore neutro e della situazione delle masse di un sistema elettrico

– Terra-Terra, identificativo dello stato del conduttore neutro e della situazione delle masse di un sistema elettrico TT – Tipo timido

– Tipo timido TT racing , specialità del flat track

, specialità del flat track Audi TT – automobile della Audi

– automobile della Audi Scala TT – scala del modellismo ferroviario

– scala del modellismo ferroviario Tt – abbreviazione della lettera a Tito di San Paolo

– abbreviazione della di San Paolo TT seguita da un numero da 1 (TT1) a 415 (TT415) indica la sigla relativa alle Tombe dei Nobili della Necropoli tebana Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 aprile 2023

