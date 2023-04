Sacra Romana Chiesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sacra Romana Chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 3 lettere : SRC

Significato/Curiosita : Sacra Romana Chiesa Il Tribunale della Rota Romana (in latino: Tribunal Rotae Romanae, noto anche come Tribunale della Sacra Rota) è uno dei tre organismi giudiziari della Curia romana. È il tribunale ordinario della Santa Sede. Ha sede a Roma, nel Palazzo della Cancelleria, ma in antico ebbe sede anche nel Palazzo Farnese. Sigle Santa Romana Chiesa – Chiesa cattolica

Sengoku Raiden Championship – torneo di Arti marziali miste

– torneo di Arti marziali miste Société Radio-Canada – servizio pubblico radiotelevisivo canadese

– servizio pubblico radiotelevisivo canadese Scuola di Recitazione della Calabria – scuola d’insegnamento cinematografico Astronomia SRC – sottotipo di variabile semiregolare Biologia Src – famiglia di enzimi tirosin chinasici proto-oncogenici Codici SRC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Searcy (Stati Uniti)

src – codice ISO 639-3 della lingua sarda logudorese Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 aprile 2023

