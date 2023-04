La regione greca in cui si trova Patrasso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La regione greca in cui si trova Patrasso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ACAIA

Significato/Curiosita : La regione greca in cui si trova Patrasso La Grecia (in greco moderno: da, traslitterato: Elláda), ufficialmente Repubblica Ellenica (in greco moderno: µata, traslitterato: Elliniki Dimokratía, AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[elini'ci ... Il Principato di Acaia (in greco: pt aa), conosciuto nel Medioevo anche con il nome di Principato di Morea, fu uno Stato crociato sorto dopo la quarta crociata, fra il 1202 e il 1204, sul territorio dell'odierna Grecia. Fin dalla sua fondazione, fu considerato un vassallo del regno di Salonicco e, dopo la sua caduta nel 1224, i principi achei riconobbero la supremazia dell'Impero Latino, diventandone uno stato vassallo. Quando, nel 1261, le truppe di Michele VIII Paleologo catturarono Costantinopoli, il principato rimase l'unico stato forte dei crociati sulle terre di Bisanzio. Successivamente, divenne un vassallo del Regno di Napoli. Indebolito gradualmente a causa dei conflitti interni, il principato cessò di esistere nel 1432, dopo la conquista da parte del Despotato di Morea. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 aprile 2023

