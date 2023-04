La quindicesima lettera dell alfabeto greco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La quindicesima lettera dell alfabeto greco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : OMICRON

Significato/Curiosita : La quindicesima lettera dell alfabeto greco Q maiuscola o q minuscola è la quindicesima lettera dell'alfabeto italiano e la diciassettesima dell'alfabeto latino. In italiano il suo nome esteso è cu (Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/ku/), ma viene talvolta scritto anche qu, mantenendo inalterata la pronuncia. Omicron (; ) è la quindicesima lettera dell'alfabeto greco. È una vocale e, contrariamente all'omega, ha sempre quantità breve (in greco "µ", mikròn, significa "piccolo, breve"). Nel sistema di numerazione greco equivaleva a 70. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : La quindicesima lettera dell alfabeto greco : quindicesima; lettera; alfabeto; greco; Una lettera straniera; Fallo Ti sei bruciato una lettera ; Con una lettera in più, la 3 verticale sarà al tuo fianco; Una sigla a piè di lettera ; La Lessing Nobel per la lettera tura; L ottava lettera dell alfabeto greco; Si esprimono con l alfabeto dei segni; Diciottesima lettera dell alfabeto greco; Un libriccino con l alfabeto ; Tutte insieme formano l alfabeto ; Il dio greco che a Roma era chiamato Marte; Il dio greco dell amore; L ottava lettera dell alfabeto greco ; Vocali scritte in greco e in serbo; Antico schiavo greco ; Cerca altre Definizioni