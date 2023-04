C è quella delle riunioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quella delle riunioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SALA

Significato/Curiosita : C e quella delle riunioni La Riunione (in francese La Réunion), anche Isola della Riunione, è un'isola tropicale dell'oceano Indiano a sud dell'Equatore; costituisce al contempo sia dipartimento che regione d'oltremare della Francia. Architettura Sala – tipo di stanza

– tipo di stanza Sala o Sala Thai – tipo di padiglione aperto del Sudest asiatico Aziende Carrozzeria Italiana Cesare Sala – carrozzeria automobilistica italiana Botanica Sala – erbe di palude della classe delle Monocotiledoni Geografia Azerbaigian Sl – frazione di Mirimli, comune nel distretto di Yardimli (Lnkran) Cile Isola Sala y Gómez – isola nell'Oceano Pacifico Italia Catanzaro Sala – quartiere di Catanzaro, comune nella provincia di Catanzaro (Calabria)

– quartiere di Catanzaro, comune nella provincia di Catanzaro (Calabria) La Sala – rione di Firenze, città nella provincia di Firenze (Toscana)

– rione di Firenze, città nella provincia di Firenze (Toscana) Sala – frazione di Calolziocorte, comune nella provincia di Lecco (Lombardia)

– frazione di Calolziocorte, comune nella provincia di Lecco (Lombardia) Sala – antico nome di Usigliano, frazione del comune di Casciana Terme Lari nella provincia di Pisa (Toscana)

– antico nome di Usigliano, frazione del comune di Casciana Terme Lari nella provincia di Pisa (Toscana) Sala – frazione di Cesenatico, comune nella provincia di Forlì-Cesena (Emilia-Romagna)

– frazione di Cesenatico, comune nella provincia di Forlì-Cesena (Emilia-Romagna) Sala – frazione di Istrana, comune nella provincia di Treviso (Veneto)

– frazione di Istrana, comune nella provincia di Treviso (Veneto) Sala al Barro , già Sala – frazione di Galbiate, comune nella provincia di Lecco (Lombardia)

, già – frazione di Galbiate, comune nella provincia di Lecco (Lombardia) Sala Baganza – comune nella provincia di Parma (Emilia-Romagna)

– comune nella provincia di Parma (Emilia-Romagna) Sala Biellese – comune nella provincia di Biella (Piemonte)

– comune nella provincia di Biella (Piemonte) Sala Bolognese – comune nella provincia di Bologna (Emilia-Romagna)

– comune nella provincia di Bologna (Emilia-Romagna) Sala Comacina – comune nella provincia di Como (Lombardia)

– comune nella provincia di Como (Lombardia) Sala Consilina – comune nella provincia di Salerno (Campania)

– comune nella provincia di Salerno (Campania) Sala Dora – antico nome del comune di La Salle (Valle d'Aosta)

– antico nome del comune di La Salle (Valle d'Aosta) Sala Monferrato – comune nella provincia di Alessandria (Piemonte)

– comune nella provincia di Alessandria (Piemonte) Sala di Mosorrofa – frazione di Reggio Calabria, comune nella provincia di Reggio Calabria (Calabria) Lettonia Sala – comune (Selonia) Paesi Bassi Sala (o Isala, oggi IJssel) – fiume Russia Arga-Sala fiume affluente dell'Olenëk (Jacuzia e Krasnojarsk) Slovacchia Šala – città nel distretto di Šala (Nitra) Svezia Sala – antico nome del fiume Fyrisån, affluente del lago Mälaren (Svealand)

– antico nome del fiume Fyrisån, affluente del lago Mälaren (Svealand) Sala – comune nella contea di Västmanland (Svealand)

– comune nella contea di Västmanland (Svealand) Sala – località del comune di Sala nella contea di Västmanland (Svealand) Svizzera Sala Capriasca – ex comune ora frazione di Capriasca, comune nel distretto di Lugano (Cantone Ticino) Meccanica Sala – l'insieme costituito da due ruote e dall'asse corrispondente di un veicolo ferroviario Onomastica Sala – nome proprio di persona inglese maschile e femminile Persone Sala – cognome italiano

– cognome italiano Sala – nobile famiglia di Brescia, estinta. Artisti Nicola Sala (1713-1801) – compositore e insegnante italiano

(1713-1801) – compositore e insegnante italiano Domenico Maria Sala (1727-1808) – architetto svizzero

(1727-1808) – architetto svizzero Eliseo Sala (1813-1879) – pittore italiano

(1813-1879) – pittore italiano Paolo Sala (1859-1924) – pittore italiano

(1859-1924) – pittore italiano Elia Sala (1864-1920) – pittore, scultore e architetto italiano

(1864-1920) – pittore, scultore e architetto italiano Juan Sala (1869-1918) – pittore spagnolo

(1869-1918) – pittore spagnolo Franz Sala (1886-1952) – attore e truccatore italiano

(1886-1952) – attore e truccatore italiano Vittorio Sala (1918-1996) – regista e sceneggiatore italiano

(1918-1996) – regista e sceneggiatore italiano Adimaro Sala (1920 circa-2011) – regista, sceneggiatore, montatore, scrittore, truccatore e produttore italiano

(1920 circa-2011) – regista, sceneggiatore, montatore, scrittore, truccatore e produttore italiano Anri Sala (1974) – artista albanese

(1974) – artista albanese Simone Sala (1982) – pianista italiano

(1982) – pianista italiano Flavio Sala (1983) – chitarrista italiano Letterati Raimon de las Salas o Raimon de la Sala ( fl. 1220-1240) – trovatore provenzale

o ( 1220-1240) – trovatore provenzale Bornio da Sala (1400 circa-1469) – giurista e scrittore italiano

(1400 circa-1469) – giurista e scrittore italiano Giuseppe Sala (1643 circa-1727) – editore, tipografo di musica e venditore di libri italiano

(1643 circa-1727) – editore, tipografo di musica e venditore di libri italiano Alberico Sala (1923-1991) – scrittore, poeta e critico d'arte italiano

(1923-1991) – scrittore, poeta e critico d'arte italiano Angelo Sala (1952-2013) – giornalista e scrittore italiano Politici Michele Sala (1900-1973) – politico italiano

(1900-1973) – politico italiano Edoardo Calleri di Sala (1927-2002) – imprenditore e politico italiano

(1927-2002) – imprenditore e politico italiano Giorgio Sala (1927) – politico italiano

(1927) – politico italiano Aldo Sala (1945) – politico italiano

(1945) – politico italiano Giuseppe Sala (1958) – politico e dirigente d'azienda italiano

(1958) – politico e dirigente d'azienda italiano Fabrizio Sala (1971) – politico italiano Religiosi Cavalcano Sala (...-1263) – vescovo italiano

(...-1263) – vescovo italiano Benito de Sala y de Caramany (1646-1715) – cardinale e vescovo spagnolo

(1646-1715) – cardinale e vescovo spagnolo Giuseppe Sala (1762-1839) – cardinale italiano

(1762-1839) – cardinale italiano Maria Anna Sala (1829-1891) – religiosa italiana

(1829-1891) – religiosa italiana Dante Sala (1905-1982) – presbitero italiano Sportivi Antonio Sala (1883-...) – calciatore italiano

(1883-...) – calciatore italiano Marco Sala (1886-1969) – calciatore italiano

(1886-1969) – calciatore italiano Enrico Sala (1891-1979) – ciclista italiano

(1891-1979) – ciclista italiano Valentino Sala (1908-2002) – calciatore e allenatore di calcio italiano

(1908-2002) – calciatore e allenatore di calcio italiano Costantino Sala (1913-1999) – calciatore italiano

(1913-1999) – calciatore italiano Guido Sala (1928-1987) – pilota italiano

(1928-1987) – pilota italiano Franco Sala (1932) – calciatore italiano

(1932) – calciatore italiano Claudio Sala (1947) – calciatore e allenatore di calcio italiano

(1947) – calciatore e allenatore di calcio italiano Patrizio Sala (1955) – calciatore e allenatore di calcio italiano

(1955) – calciatore e allenatore di calcio italiano Antonio Sala (1956) – allenatore di calcio italiano

(1956) – allenatore di calcio italiano Luis Pérez-Sala (1959) – pilota spagnolo

(1959) – pilota spagnolo Giovanni Sala (1963) – pilota italiano

(1963) – pilota italiano Luigi Sala (1974) – calciatore italiano

(1974) – calciatore italiano Andrea Sala (1978) – pallavolista italiano

(1978) – pallavolista italiano Albert Sala (1981) – hockeista su prato spagnolo

(1981) – hockeista su prato spagnolo Emiliano Sala (1990-2019) – calciatore argentino

(1990-2019) – calciatore argentino Jacopo Sala (1991) – calciatore italiano

(1991) – calciatore italiano Federica Sala (1993) – sincronetta italiana

(1993) – sincronetta italiana Tommaso Sala (1995) – sciatore italiano Altre attività Angelo Sala (1576-1637) – medico e chimico italiano

(1576-1637) – medico e chimico italiano Dario Sala (1912-2005) – antiquario, chansonnier, poeta, scrittore e pacifista italiano

(1912-2005) – antiquario, chansonnier, poeta, scrittore e pacifista italiano Elisa Sala (1925-1945) – partigiana italiana

(1925-1945) – partigiana italiana Virgilio Sala (1891-...) – generale e aviatore italiano

(1891-...) – generale e aviatore italiano Xavier Sala i Martín (1962) – dirigente sportivo ed economista spagnolo naturalizzato statunitense Storia Diocesi di Sala – sede soppressa del patriarcato di Costantinopoli e sede titolare della Chiesa cattolica

– sede soppressa del patriarcato di Costantinopoli e sede titolare della Chiesa cattolica Sala Colonia – antico nome di Chella, sito archeologico marocchino

– antico nome di Chella, sito archeologico marocchino Sala – struttura organizzativa longobarda Pagine correlate Angelo Sala (disambigua) – pagina di disambiguazione

Antonio Sala – pagina di disambiguazione

Della Sala – pagina di disambiguazione

Giuseppe Sala – pagina di disambiguazione Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : C è quella delle riunioni : quella; delle; riunioni; quella dell albero e leggibile nel tronco; A Milano si visita quella di Brera; C è anche quella allergica; quella di Rivera è vera; Tipo di scrittura come quella del lapis niger; Nell America Meridionale scorre anche quello delle Amazzoni; Temporaneo arresto delle ostilità; Se lo dividono i vincitori delle lotterie; Ai lati delle Kawasaki; Le più orientali delle Alpi; riunioni di esperti; Una stanza per riunioni ; riunioni immorali; riunioni con il rinfresco; riunioni , consessi; Cerca altre Definizioni