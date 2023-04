Quasi tutti professano la religione musulmana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quasi tutti professano la religione musulmana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ARABI

Significato/Curiosita : Quasi tutti professano la religione musulmana Le religioni negli Stati Uniti d'America sono caratterizzate da una diversità di credenze e pratiche culturali. Alcune religioni nacquero e fiorirono direttamente in territorio statunitense. La maggioranza degli statunitensi riferisce che la religione svolge un ruolo molto importante nella loro vita, una quota unica tra i paesi sviluppati. Gli arabi (o gente del ad) sono il gruppo etnico di madrelingua araba originario della Penisola arabica che, col sorgere dell'Islam, a partire dal VII secolo ha guadagnato grande rilevanza nella scena storica mondiale, insediandosi in circa una ventina di attuali Paesi. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 aprile 2023

