Principio di Ificrate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Principio di Ificrate.



Soluzione 2 lettere : IF

Significato/Curiosita : Principio di Ificrate Il 390 a.C. (CCCXC a.C. in numeri romani) è un anno del IV secolo a.C. Cinema Se... ( If... ) – film di Lindsay Anderson del 1968

( ) – film di Lindsay Anderson del 1968 If – film sudcoreano del 2000

– film sudcoreano del 2000 If – film di Lisa Stoll del 2003 Codici IF – codice vettore IATA di Islas Airways

– codice vettore IATA di Islas Airways IF – codice ISO 3166-2:RO del Distretto di Ilfov (Romania) Editoria If – rivista di fantascienza pubblicata dagli anni cinquanta fino al 1974, quando si fuse con Galaxy Science Fiction

– rivista di fantascienza pubblicata dagli anni cinquanta fino al 1974, quando si fuse con IF ( Ingegneria Ferroviaria ) – rivista italiana

( ) – rivista italiana IF (Impact Factor) – indice che misura il numero medio di citazioni ricevute in un particolare anno da articoli pubblicati in una rivista scientifica nei due anni precedenti Elettronica IF (Intermediate frequency) – frequenza alla quale un'onda portante viene spostata come un passo intermedio nella trasmissione o nella ricezione Fumetti IF Immagini Fumetti – rivista italiana e casa editrice create da Gianni Bono

– rivista italiana e casa editrice create da Gianni Bono If... – striscia a fumetti di taglio politico che appare sul quotidiano britannico The Guardian

– striscia a fumetti di taglio politico che appare sul quotidiano britannico Staff di IF – gruppo di autori di fumetti creato nel 1973 da Gianni Bono Geografia If – isola al largo di Marsiglia (Francia)

– isola al largo di Marsiglia (Francia) Château d'If – fortezza del XIV secolo sull'isola d'If, dove è ambientato parte del romanzo Il conte di Montecristo Informatica If – una struttura di controllo utilizzata in molti linguaggi di programmazione Letteratura Se (If—) – poema di Rudyard Kipling Musica If – gruppo musicale rock britannico attivo negli anni settanta

– gruppo musicale rock britannico attivo negli anni settanta If – album discografico degli If del 1970

– album discografico degli If del 1970 If – canzone dei Pink Floyd contenuta nell'album Atom Heart Mother del 1970

– canzone dei Pink Floyd contenuta nell'album del 1970 If – canzone dei Bread contenuta nell'album Manna del 1971

– canzone dei Bread contenuta nell'album del 1971 If – album degli Hollywood Beyond del 1987

– album degli Hollywood Beyond del 1987 If – singolo di Janet Jackson tratto dall'album janet. del 1993

– singolo di Janet Jackson tratto dall'album del 1993 If – singolo dei Bluetones del 1997

– singolo dei Bluetones del 1997 If – singolo delle Bananarama tratto dall'album Exotica del 2001

– singolo delle Bananarama tratto dall'album del 2001 If – album di Fahir Atakoglu, Horacio "El Negro" Hernández e Anthony Jackson del 2005

– album di Fahir Atakoglu, Horacio "El Negro" Hernández e Anthony Jackson del 2005 If – singolo di Étienne Daho e Charlotte Gainsbourg del 2005

– singolo di Étienne Daho e Charlotte Gainsbourg del 2005 If – album di Nathan Davis del 2005

– album di Nathan Davis del 2005 If – album di Simon Ho del 2005

– album di Simon Ho del 2005 If – album di Michael Monroe del 2005

– album di Michael Monroe del 2005 IF – canzone di Michael Monroe contenuta nell'album If del 2005

– canzone di Michael Monroe contenuta nell'album del 2005 If – canzone dei Red Hot Chili Peppers contenuta nell'album Stadium Arcadium del 2006

– canzone dei Red Hot Chili Peppers contenuta nell'album del 2006 If – album dei Mindless Self Indulgence del 2008

– album dei Mindless Self Indulgence del 2008 If – album di Mario Biondi del 2009 Televisione If... – serie televisiva della BBC Videogiochi IF (Interactive Fiction) – "avventure testuali", forma di "narrativa interattiva" diffusasi nell'ambito videoludico in particolare negli anni ottanta. Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «if» Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 aprile 2023

