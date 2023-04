È posta non per risolvere un dilemma, ma per suscitare una riflessione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È posta non per risolvere un dilemma, ma per suscitare una riflessione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : DOMANDA RETORICA

Significato/Curiosita : e posta non per risolvere un dilemma ma per suscitare una riflessione L'interrogazione retorica o domanda retorica è una figura retorica che consiste nel fare una domanda che non rappresenta una vera richiesta di informazioni, ma implica invece una risposta predeterminata, e in particolare induce a eliminare tutte le affermazioni che contrasterebbero con l'affermazione implicita nella domanda stessa. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : È posta non per risolvere un dilemma, ma per suscitare una riflessione : posta; risolvere; dilemma; suscitare; riflessione; Si dice di un pesce che si sposta dal mare alle acque dolci per riprodursi; Una risposta di chi non vuol rispondere; La posta zione da cui il deejay mixa; La posta con il simbolo @; I popoli che si sposta no periodicamente; La sequenza di operazioni per risolvere un problema; Problema da risolvere ; La sequenza di calcoli per risolvere un problema; La tendenza a risolvere i problemi con teorie astratte; Riuscì a risolvere l enigma della Sfinge; dilemma per viandanti; Il celebre dilemma amletico; dilemma che esclude una delle possibilità lat; Ne ha due il dilemma ; Un corno del famoso e spesso ricordato dilemma amletico; Tale da suscitare emozioni miste; suscitare raccapriccio; Tale da suscitare disgusto o ribrezzo; Una riflessione sonora; La riflessione dell opportunista; Occasione di riflessione ; Matura con la riflessione ; Cerca altre Definizioni