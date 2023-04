Polemica in centro - Cruciverba

La Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A., conosciuta come Rai, è la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiofonico e televisivo in Italia. È il primo polo televisivo in Italia e una delle più grandi aziende di comunicazione d'Europa, il quinto gruppo televisivo del continente. Nata nel 1924 con il nome di Unione radiofonica italiana, divenne Ente italiano per le audizioni radiofoniche (EIAR) nel 1927, poi Radio Audizioni Italiane (RAI) nel 1944 e infine ...

Sigle

Effective microorganisms microrganismi effettivi o efficaci in agricoltura e ambiente

Codici

EM – codice vettore IATA di Aero Benin e Empire Airlines

Informatica

<em>...</em> – elemento HTML di enfasi (convenzionalmente visualizza il testo in corsivo)

unità di misura dei fogli di stile CSS

Musica

Em – accordo musicale di Mi minore secondo la notazione inglese

Matematica

Algoritmo EM – Expectation-Maximization: (ambito statistico-informatico) metodo per la stima di massima verosimiglianza in casi di informazione incompleta

Altro

Em – lettera dell'alfabeto cirillico

EM – abbreviazione per Elettromagnetismo

Lineetta em – simbolo tipografico

Em – simbolo dell'exametro

Em – unità di misura usata in tipografia

EM – targa automobilistica di Emmendingen (Germania)

EM – targa automobilistica delle Cicladi (Grecia)

English Mixture – tipologia di miscela di tabacco da pipa composta da Virginia e Latakia.

EM – simbolo per indicare la Comunità Europea nella registrazione dei Marchi

