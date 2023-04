La pianta che fornisce le pannocchie - Cruciverba

Il luppolo (Humulus lupulus L., 1753 ) è una pianta angiosperma appartenente alla famiglia delle Cannabacee.

Il mais (Zea mays L., 1753 ), anche chiamato granturco o granoturco, è una pianta erbacea annuale della famiglia delle graminacee, tribù delle Maydeae: addomesticato dalle popolazioni indigene in Messico centrale in tempi preistorici circa 10.000 anni fa, è uno dei più importanti cereali, largamente coltivato sia nelle regioni tropicali sia in quelle temperate, in quest'ultimo caso a ciclo primavera-estate.