Parti di imbarcazioni - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : PRUE

Significato/Curiosita : Parti di imbarcazioni Thor Heyerdahl (Larvik, 6 ottobre 1914 – Andora, 18 aprile 2002) è stato un antropologo, esploratore, regista e scrittore norvegese. Prudence Halliwell, detta Prue, è una delle protagoniste delle prime tre stagioni della serie televisiva Streghe. L'attrice che interpreta il ruolo di Prue è Shannen Doherty. Il suo personaggio esce di scena nell'ultimo episodio della terza stagione del telefilm, Il segreto svelato, per mano del demone Shax. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 aprile 2023

