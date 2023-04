Nove dopo la prima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nove dopo la prima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OV

Significato/Curiosita : Nove dopo la prima Nòve (indoeuropeo *H 1 new-; cf. latino novem, greco a, sanscrito náva, gotico niun, armeno inn) è il numero naturale dopo l'8 e prima del 10. Il North American OV-10 Bronco è un aereo militare bimotore monoplano ad ala alta con compiti COIN (Counter Insurgence, controguerriglia) prodotto dall'azienda statunitense North American Aviation negli anni sessanta e settanta e ancora in servizio. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 aprile 2023

