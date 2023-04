Non bassa - Cruciverba

La Bassa Sassonia (in tedesco Niedersachsen, Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['nidzaksn], ; in basso tedesco Neddersassen) è uno dei sedici Stati federati (Bundesländer) della Germania. Situato nella parte nord-occidentale del territorio tedesco, è il secondo stato federato della Germania per superficie (47.600 km²) e il quarto per popolazione (8.027.031 abitanti). Nasce dopo la seconda guerra ...

Sigle

American Land Title Association

American Literary Translators Association – associazione statunitense di letterati traduttori

Automobilismo

Alta – fabbrica greca di automobili, motociclette e veicoli da trasporto

Geografia