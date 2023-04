Nell America Meridionale scorre anche quello delle Amazzoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nell America Meridionale scorre anche quello delle Amazzoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : RIO

Significato/Curiosita : Nell America Meridionale scorre anche quello delle Amazzoni L'Orinoco è un fiume dell'America meridionale. La sua lunghezza è di 2.140 km e il suo bacino idrografico, chiamato anche Orinoquia, copre circa 880 000 km² (dei quali il 23,7% in Colombia e il resto in Venezuela). La sua portata media è elevata, di circa 30 000 m³/s e lo rende il secondo fiume più abbondante dell'America meridionale, dopo il Rio delle Amazzoni. Automobili Kia Rio – automobile della Kia Motors

– automobile della Kia Motors Panther Rio – automobile della Panther, prodotta dal 1975 al 1977 Cinema Inferno dei tropici ( Rio ) – film statunitense del 1939

( ) – film statunitense del 1939 Rio – film diretto da Carlos Saldanha del 2011 Codici RIO – codice aeroportuale IATA comune ai tre aeroporti civili di Rio de Janeiro (Brasile): Aeroporto di Rio de Janeiro-Galeão-Antônio Carlos Jobim Aeroporto di Rio de Janeiro-Santos Dumont Aeroporto di Rio de Janeiro-Jacarepaguá-Roberto Marinho

– codice aeroportuale IATA comune ai tre aeroporti civili di Rio de Janeiro (Brasile): Geografia Brasile Rio de Janeiro – città dell'omonimo stato federato Grecia Rio – località della Grecia Occidentale Italia Rio – frazione del comune di Ponte San Nicolò, in provincia di Padova

– frazione del comune di Ponte San Nicolò, in provincia di Padova Rio – comune della provincia di Livorno

– comune della provincia di Livorno Rio – frazione del comune di Amatrice, in provincia di Rieti

– frazione del comune di Amatrice, in provincia di Rieti Rio – frazione di Paularo in provincia di Udine

– frazione di Paularo in provincia di Udine Rio – torrente dell'Umbria Stati Uniti d'America Rio – località della Florida

– località della Florida Rio – località dell'Illinois

– località dell'Illinois Rio – località dello stato di New York

– località dello stato di New York Rio – località del Virginia Occidentale

– località del Virginia Occidentale Rio – località del Wisconsin Musica Rio – album discografico di Paul Winter del 1964

– album discografico di Paul Winter del 1964 Rio – album di Lee Ritenour del 1979

– album di Lee Ritenour del 1979 Rio – album dei Duran Duran del 1982

– album dei Duran Duran del 1982 Rio – singolo dei Duran Duran del 1982 estratto dall'album omonimo

– singolo dei Duran Duran del 1982 estratto dall'album omonimo Rio – album di Rio Reiser del 1990

– album di Rio Reiser del 1990 Rio – album del Soul Bossa Trio del 1998

– album del Soul Bossa Trio del 1998 Rio – album di Raul de Souza del 1998

– album di Raul de Souza del 1998 Rio – album di Uri Caine del 2002

– album di Uri Caine del 2002 Rio – album di La Portuaria del 2005

– album di La Portuaria del 2005 Rio – album di Keith Jarrett del 2011

– album di Keith Jarrett del 2011 Rock In Opposition (RIO) – movimento rock progressivo degli anni 1970

(RIO) – movimento rock progressivo degli anni 1970 Rio – gruppo rock italiano

– gruppo rock italiano R.I.O. – gruppo musicale tedesco Persone Rio – AV idol giapponese

– AV idol giapponese Alicia Rio – attrice pornografica messicana Altro Rio – corso d'acqua

– corso d'acqua Rio – canale navigabile interno al centro storico della città di Venezia

– canale navigabile interno al centro storico della città di Venezia Rivista Italiana di Ornitologia – periodico italiano di ornitologia

– periodico italiano di ornitologia RIO – azienda produttrice di automodelli

– azienda produttrice di automodelli Rio Yachts – azienda italiana produttrice di motoscafi

– azienda italiana produttrice di motoscafi Radar Intercept Officer – in aeronautica, designazione usata in alcune aviazioni anglofone per definire l'ufficiale addetto alle intercettazioni radar Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «RIO» Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Nell America Meridionale scorre anche quello delle Amazzoni : nell; america; meridionale; scorre; anche; quello; delle; amazzoni; Momento fondamentale nell a trama del dramma; Cercano il pelo nell uovo; Ha corso nell Unione Indiana; Viggo, attore della saga Il Signore degli Anell i; Un importante Stato chiuso nell e vicinanze; In Sudamerica È facile, in fondo; Morbidi dolcetti america ni a base di zucchero; I Sudamerica ni di Valparaíso e Concepción; Pianta america na che fornisce tuberi commestibili; Finì con la scoperta dell america ; Regione della Francia meridionale ; Abitanti di una zona dell Italia meridionale ; Vasta penisola dell Asia meridionale ; Antica regione storica delI Italia meridionale ; Regione dell America meridionale ; scorre fino al Mar Arabico dall altopiano del Tibet; scorre vicino a Eboli; Perfido e scorre tto; Vi scorre il Ticino; scorre a ovest di Parma; S arrampica anche sui muri più lisci; Neanche , neppure; Con tutta franche zza; Tessuto per bianche ria; Sono bianche nei passaggi pedonali; quello di tre cotte la sa lunga; C è quello dell Angelo; quello d andata ha termine con un campione d inverno; quello patrio infiamma; quello dei Cantici è di Salomone; C è quella delle riunioni; Temporaneo arresto delle ostilità; Se lo dividono i vincitori delle lotterie; Ai lati delle Kawasaki; Le più orientali delle Alpi; I delfini dell amazzoni a; Lo imbracciavano le amazzoni ; Il delfino dell amazzoni a; C è quello delle amazzoni ; Popolano l amazzoni a; Cerca altre Definizioni