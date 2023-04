Motivetti come Tutti al mare e Tanto pe cantà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Motivetti come Tutti al mare e Tanto pe cantà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : STORNELLI ROMANI

Significato/Curiosita : Motivetti come Tutti al mare e Tanto pe canta Claudio Villa, pseudonimo di Claudio Pica (Roma, 1º gennaio 1926 – Padova, 7 febbraio 1987), è stato un cantante e attore italiano. Lo stornello (da non confondersi con la stornella romagnola) è un tipo di poesia generalmente improvvisata, molto semplice, d'argomento amoroso o satirico, affine alla filastrocca. Lo stornello è originario dell'Italia centrale, in particolare Toscana, Lazio e Marche, diffusosi successivamente anche nell'Italia meridionale. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Motivetti come Tutti al mare e Tanto pe cantà : motivetti; come; tutti; mare; tanto; cantà; motivetti orecchiabili; Sostanza come l eroina; come un terreno sul quale è pericoloso camminare; come un caffè quando non è lungo; come il tronco del pino; Più che costose come certe amiche; Chi è disperato li invoca tutti ; Quasi tutti professano la religione musulmana; Ad Amburgo lo capiscono tutti ; Passano per tutti ; tutti al singolare; Il mandriano della mare mma; È un valido aiuto per smettere di fumare ; Un mare euro asiatico; Un albero con le samare ; Lo si vede fumare da Catania; Cresce soltanto ; tanto audace e spinto da scandalizzare; Parla soltanto a gesti; Soltanto pochi tennisti hanno vinto il Grande; tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo __; La Mena cantante spagnola; La Peneri cantante; Canta Un gelato al limon; Turci, cantautrice; Si cantava sotto il balcone; Cerca altre Definizioni