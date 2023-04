Misera e sporca abitazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Misera e sporca abitazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TOPAIA

Significato/Curiosita : Misera e sporca abitazione Brutti, sporchi e cattivi è un film del 1976 diretto da Ettore Scola e interpretato da Nino Manfredi. La Villa La Topaia si trova sulle alture nei pressi di Castello, nel comune di Firenze, non lontano dal confine amministrativo con Sesto Fiorentino, a breve distanza dalle ville di Castello e della Petraia. La villa rappresentava soprattutto un casino di caccia nell'immenso parco tra le due ville principali. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Misera e sporca abitazione : misera; sporca; abitazione; Persona da commisera re; Una casa misera e squallida; Indulgenze, commisera zioni non sempre benevole; Ha atteggiamenti di falsa commisera zione; Soccombere misera mente; Per niente sporca ; Un operazione per biancheria molto sporca ; sporca di grasso; sporca d olio; L ha sporca il pregiudicato; Gli ambienti del l abitazione ; L abitazione del parroco; Un abitazione preistorica; Miserevole abitazione ; Gli ambienti di un abitazione ; Cerca altre Definizioni