Il Matteo regista del film Gomorra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Matteo regista del film Gomorra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GARRONE

Significato/Curiosita : Il Matteo regista del film Gomorra Matteo Garrone (Roma, 15 ottobre 1968) è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 aprile 2023

