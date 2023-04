Materiale resistente all urto e alla rottura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materiale resistente all urto e alla rottura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : VETRO DI SICUREZZA

Significato/Curiosita : Materiale resistente all urto e alla rottura Il pendolo di Charpy è una macchina normata utilizzata per la prova di resilienza da impatto. Il suo nome deriva da quello dell'ideatore Georges Augustin Albert Charpy. Con essa viene determinata l'energia necessaria a rompere un provino (anch'esso normato) mediante un impatto. Il vetro è un materiale ottenuto tramite la solidificazione di un liquido non accompagnata dalla cristallizzazione. I vetri sono solidi amorfi, dunque non possiedono un reticolo cristallino ordinato, ma una struttura disordinata e rigida, composta da atomi legati covalentemente; tale reticolo disordinato permette la presenza di interstizi in cui possono essere presenti impurezze, spesso desiderate, date da metalli. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 aprile 2023

