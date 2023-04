Lago più volte ricordato nella vita di Gesù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lago più volte ricordato nella vita di Gesù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TIBERIADE

Significato/Curiosita : Lago piu volte ricordato nella vita di Gesu Simon Pietro detto Pietro (Betsaida, I secolo a.C. – Roma, 29 giugno 64 o 67 d.C.) è stato uno dei dodici apostoli di Gesù; la Chiesa cattolica lo considera il primo papa. Nato in Galilea, fu un pescatore ebreo di Cafarnao. Il suo nome originario era Šim'ôn (, "colui che ascolta", traslitterato in greco come Sµ). Il lago di Tiberiade o lago di Galilea, (in ebraico: , Kinneret), chiamato anche nei testi sacri lago di Genesaret e di Chinneret, talvolta mar di Galilea, è il più grande lago d'acqua dolce dello Stato di Israele con una circonferenza di circa 53 km. Prende nome dalla città di Tiberiade, Galilea; il toponimo biblico Lago di Genesaret prende nome dalla città scomparsa di Genesaret. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Lago più volte ricordato nella vita di Gesù : lago; volte; ricordato; nella; vita; gesù; Elementi di un arcipelago ; Loch : lago della Scozia; Arcipelago dell Egeo; Il lago dei Ginevrini; Località del Lazio che dà nome a un famoso lago ; Due volte per chiarire; A volte è quello che offende; Ricorre molte volte nei nomi doppi; A volte si grida all attore; Due volte in cereria; L aeroporto dell Uganda ricordato per un raid israeliano; Il leggendario mostro ricordato con Cariddi; Il Divino Marchese del 700 ricordato per i suoi scritti libertini; Così è ricordato il 29 ottobre 1929: __ nero; Il Capponi ricordato dalla storia; Momento fondamentale nella trama del dramma; Le consonanti nella nota; Il quinto set nella pallavolo; I fedeli musulmani che dirigono le preghiere nella moschea; Nel cardo e nella ghianda; Era la vita in divisa; Quasi privo di vita ; Si stringono in vita ; Una che studia i fenomeni della vita ; Crede solo in questa vita ; Narrano la vita di gesù e la sua predicazione; Per timore abbandonò gesù ai suoi accusatori; Cosi è detto gesù ; gesù vi mutò l acqua in vino; La città di quel Giuseppe che cedette la tomba gesù ; Cerca altre Definizioni