Introduzione a uno scritto o a uno studio - Cruciverba

Uno studio in rosso (A Study in Scarlet) è il primo romanzo di Sir Arthur Conan Doyle sulle avventure del celebre detective Sherlock Holmes, pubblicato nel 1887.

L'Isagoge (in greco sa) o "Introduzione" alle Categorie aristoteliche, scritto da Porfirio in greco, tradotto in latino da Mario Vittorino e nuovamente tradotto e commentato successivamente da Boezio, fu il testo guida della Logica per almeno un millennio dopo la morte del suo autore.