S innamora di Galatea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: S innamora di Galatea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ACI

Significato/Curiosita : S innamora di Galatea Pigmalione e Galatea (Pygmalion et Galatée) è un dipinto del pittore francese Jean-Léon Gérôme, realizzato nel 1890. Esistono due versioni dell'opera e la più celebre è conservata al museo d'Arte Metropolitana di New York. Aci Trezza (IPA: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[ai'trea]; Trizza in siciliano) è una frazione di 4 949 abitanti di Aci Castello, comune italiano della città metropolitana di Catania in Sicilia. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : S innamora di Galatea : innamora; galatea; Fece innamora re Eracle; Possono tesserlo... gli innamora ti; Una sbornia da innamora ti; I giorni per innamora rsi in un reality; Tortura l innamora to; Amò galatea ; L amore di galatea ; Si innamora di galatea ; Il pastore che amò galatea ; Cerca altre Definizioni