Le hanno Elia e Andrea - Cruciverba

Soluzione 2 lettere : EA

Significato/Curiosita : Le hanno Elia e Andrea Antonella Elia (Torino, 1º novembre 1963) è un'attrice, conduttrice televisiva e showgirl italiana. Geografia Ea (Spagna) – comune spagnolo dei Paesi Baschi

– comune spagnolo dei Paesi Baschi Ea – fiume della Biscaglia (Spagna) Sigle Ejército Argentino

Ejército del Aire – aviazione spagnola

– aviazione spagnola Electronic Arts – società statunitense di videogiochi

– società statunitense di videogiochi Electronic Attack – tecnica della guerra elettronica

– tecnica della guerra elettronica Engine Alliance – joint venture tra GE Aviation e Pratt & Whitney

– joint venture tra GE Aviation e Pratt & Whitney Ente autonomo

Eusko Alkartasuna ( Solidarietà Basca ) – partito politico basco

( ) – partito politico basco European co-operation for Accreditation – un'associazione europea avente lo scopo di promuovere lo sviluppo e l'armonizzazione delle regole e procedure relative all'accreditamento volontario Codice EA – codice vettore IATA di European Air Express

– codice vettore IATA di European Air Express EA – codice ISO 3166-1 alpha-2 riservato per Ceuta e Melilla Etichettatura tessile EA – sigla della denominazione di elastan Letteratura Eä – nome dell'Universo ( il Mondo che È ) nei romanzi di J. R. R. Tolkien

– nome dell'Universo ( ) nei romanzi di J. R. R. Tolkien Eä – nome del pianeta madre dell'impero di Azad nel romanzo omonimo di Iain Banks

– nome del pianeta madre dell'impero di Azad nel romanzo omonimo di Iain Banks Éa – nome di un'isola nei romanzi del ciclo di Earthsea di Ursula K. Le Guin Mitologia Ea (in sumero, Enki ) – divinità della mitologia babilonese

(in sumero, ) – divinità della mitologia babilonese Ea – Ninfa mitologia greca

– Ninfa mitologia greca Ea (Eea o Aeaea) – citata dall'Odissea, l'isola su cui dimorava Circe Musica Ea – gruppo musicale funeral doom metal Soprannomi Ea – soprannome di Julius Evola all'interno del gruppo di Ur Zoologia Ea – genere di insetti della famiglia degli Acanthosomatidae Altro Ea – Nome proprio di persona femminile in Italia

– Nome proprio di persona femminile in Italia Ea – unità di tempo uguale a (10 18 ) anni (exaannum)

– unità di tempo uguale a (10 ) anni (exaannum) EA – targa automobilistica di Eisenach (Germania)

– targa automobilistica di Eisenach (Germania) EA – targa automobilistica di Sumbawa (Indonesia)

Ea– cratere sulla superficie di Ganimede

