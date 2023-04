Gioca il derby con il Liverpool - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gioca il derby con il Liverpool. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EVERTON

Significato/Curiosita : Gioca il derby con il Liverpool Il Liverpool Football Club, o noto più comunemente solo come Liverpool, è una società calcistica inglese con sede a Liverpool; milita nella Premier League, della quale è stata uno dei fondatori, ed è affiliato alla Football Association. L'Everton Football Club, noto semplicemente come Everton (IPA: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'vrtn/), è una società calcistica inglese di Liverpool, militante dal 1954 in Premier League, la massima serie del campionato inglese di calcio. Disputa le proprie partite casalinghe a Goodison Park, impianto da oltre 40 000 posti situato nel distretto cittadino di Walton. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 aprile 2023

