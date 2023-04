Un gigante stradale - Cruciverba

Il gigante (Giant) è un film del 1956 diretto da George Stevens. La pellicola è passata alla storia come l'ultimo dei tre film in cui compare come protagonista James Dean, la cui improvvisa morte in un incidente stradale avvenne proprio sul finire delle riprese nel settembre 1955.

Sigle

Tasso interno di rendimento – funzione di matematica finanziaria per la valutazione di un investimento

– funzione di matematica finanziaria per la valutazione di un investimento Transports Internationaux Routiers – trasporto internazionale su gomma e relativi veicoli stradali

– trasporto internazionale su gomma e relativi veicoli stradali Trofeo Italiano Rally – campionato italiano per vetture rally organizzato dalla CSAI

Codici

TIR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tirupati (India)

– codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tirupati (India) tir – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua tigrina

– codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua tigrina TIR – targa automobilistica di Tirschenreuth (Germania)

Musica

TIR – album di Loredana Bertè del 1977

Altro

Tir – film del 2013 diretto da Alberto Fasulo

– film del 2013 diretto da Alberto Fasulo Tir – singolo di Adriano Celentano del 2001, tratto dall'album Esco di rado e parlo ancora meno

– singolo di Adriano Celentano del 2001, tratto dall'album Tir – quarto mese dell'anno nel calendario persiano, inizia approssimativamente il 22 giugno e termina il 22 luglio

– quarto mese dell'anno nel calendario persiano, inizia approssimativamente il 22 giugno e termina il 22 luglio Tir – divinità della mitologia norrena

– divinità della mitologia norrena Tir – runa dell'alfabeto Fuþorc

