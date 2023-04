Era uno speciale procedimento su grande schermo - Cruciverba

Il Premio Oscar alla carriera (in originale, dal 1929, Special Academy Award oppure Special Academy Award for Career Achievement o Honorary Academy Award for Career Achievement), anche chiamato Premio Oscar onorario (Honorary Oscar) viene assegnato senza regolarità per celebrare i conseguimenti che non sono coperti dagli Academy Awards competitivi. Nei primi anni veniva spesso usato per premiare conseguimenti che non rientravano nelle categorie ...

Per CinemaScope si intende un sistema di ripresa cinematografica, basato su lenti anamorfiche, utilizzato dal 1953 al 1967. Sebbene tale sistema abbia dato inizio ai moderni formati cinematografici il CinemaScope è stato rapidamente reso obsoleto dalle evoluzioni tecniche, in particolar modo da formati derivati da quelli della Panavision.