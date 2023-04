Era una gara poetica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era una gara poetica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CERTAME

Significato/Curiosita : Era una gara poetica La poesia estemporanea sarda è un genere di poesia estemporanea diffuso in Sardegna, la cui improvvisazione lirica si serve della lingua sarda. Le due più importanti espressioni di questo genere nell'isola sono la gara logudorese (cantare a bolu) nel centro nord e la gara campidanese, diffusa nel sud dell'isola. Il Certame coronario fu una gara di poesia in lingua volgare ideata nel 1441 a Firenze da Leon Battista Alberti, con il patrocinio di Piero de' Medici. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Era una gara poetica : gara; poetica; Può portare in gara ge; Vi sosta l auto in gara ; Il gara ge sotto casa; Il principio del gara nte; Una gara fra cow-boy; Causa poetica ; Quella poetica è di Orazio; Avvenenza poetica ; Un opera poetica come i Sepolcri di Foscolo; La poetica è di Orazio; Cerca altre Definizioni