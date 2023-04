Era simile all arpa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era simile all arpa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SALTERIO

Significato/Curiosita : Era simile all arpa L'arpa eolia o eolica è uno strumento musicale cordofono ad aria. Con il nome di salterio viene definita nel linguaggio biblico-liturgico l'organizzazione dei 150 Salmi da parte della Chiesa cattolica o di una Chiesa ortodossa in uno schema settimanale o quadrisettimanale, in maniera tale che nel corso della settimana o mese si possano recitare tutti (o quasi). Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 aprile 2023

