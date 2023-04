Lo era anche il druido - Cruciverba

Il druida o druido (pl. druidi; nei testi classici non è attestato il singolare e compaiono solo i plurali greco druidai e latini druidae e druides) è il dignitario appartenente a una classe dirigente sacerdotale, al quale competevano, tra i Celti della Gallia e delle isole Britanniche, l'adempimento di riti di culto comprendenti anche il sacrificio umano, l'interpretazione degli auspici, la conservazione e la trasmissione del sapere tradizionale, la ...

Il Real Club Celta de Vigo SAD (IPA: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">re'al 'kluß 'elta ðe 'ßio), conosciuto comunemente come Celta Vigo in Italia e Celta de Vigo o semplicemente Celta in Spagna, è una società calcistica spagnola con sede nella città di Vigo, in Galizia. Milita nella Primera División la massima divisione del campionato spagnolo di calcio dal 2012.