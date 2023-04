È l equivalente di mille grammi - Cruciverba

La concentrazione di un componente in una miscela è una grandezza che esprime il rapporto tra la quantità del componente rispetto alla quantità totale di tutti i componenti della miscela (compreso il suddetto componente), o, in alcuni modi di esprimerla, del componente più abbondante.

Chilo (o kilo) è un prefisso che deriva dal francese kilo, nonché dal greco , chílioi, mille, nei nomi di unità di misura multiple (così come introdotti dalla Convenzione del 1795) per il sistema metrico decimale che esprime il fattore 103, ovvero 1000, mille. In lingua italiana viene correntemente utilizzato trascritto come chilo.