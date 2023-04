Elettronvolt in breve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Elettronvolt in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 2 lettere : EV

Significato/Curiosita : Elettronvolt in breve Ettore Majorana (Catania, 5 agosto 1906 – Mazara del Vallo, 27 marzo 1938 (morte presunta), o in località ignota dopo il 1959) è stato un fisico italiano. Sigle Enchiridion Vaticanum – collana che raccoglie tutti i documenti della Santa Sede dal 1962 in poi

– collana che raccoglie tutti i documenti della Santa Sede dal 1962 in poi Era volgare – equivalente di d.C.

– equivalente di Exposure Value – valore di esposizione

– valore di esposizione Expected Value – valore atteso

– valore atteso EV – Effort Values ("valori di sforzo"), statistica nascosta dei videogiochi Pokémon. Codici EV – codice vettore IATA di Atlantic Southeast Airlines

EV – codice ISO 3166-2:PT del distretto di Évora (Portogallo) Economia EV – simbolo NYSE di Eaton Vance Medicina e.v. (o EV) – acronimo di endovena Musica Ev – soprannome del rapper statunitense Evidence Altro EV – abbreviazione aeronautica di Every – Ogni

– Ogni eV – simbolo dell'elettronvolt

EV – simbolo dell'exavolt

e.V. – abbreviazione di eingetragener Verein, associazione registrata in Germania Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 aprile 2023

