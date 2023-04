Due quinti di media - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Due quinti di media. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : ME

Significato/Curiosita : Due quinti di media Due uomini e mezzo (Two and a Half Men) è una sitcom statunitense prodotta dal 2003 al 2015 e trasmessa dalla CBS. Sigle Millennium edition – in Windows Me, sistema operativo della Microsoft Middle-earth Enterprises, società controllata dalla The Saul Zaentz Company Chimica Me – abbreviazione del gruppo metilico Codici ME – codice vettore IATA di Middle East Airlines

ME – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Montenegro

ME – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Messina (Italia)

ME – codice ISO 3166-2:US del Maine (Stati Uniti d'America)

ME – codice ISO 3166-2:ZW di Mashonaland East (Zimbabwe) Fisica m e – massa a riposo dell'elettrone Informatica .me – dominio di primo livello del Montenegro Mitologia Me – concetto della cosmologia della mitologia sumera Musica Me – EP di RaeLynn del 2015

– EP di RaeLynn del 2015 Me – EP di Laura Marano del 2019

– EP di Laura Marano del 2019 Me – singolo di Paula Cole del 1998

– singolo di Paula Cole del 1998 Me – singolo delle CLC del 2019

– singolo delle CLC del 2019 Me! – singolo di Taylor Swift del 2019 Altro Me – kana giapponese

– kana giapponese Me – prefisso RLM assegnato all'azienda aeronautica tedesca Messerschmitt AG

ME – targa automobilistica di Messina (Italia)

ME – targa automobilistica di Melk (Austria)

ME – targa automobilistica di Mettmann (Germania)

ME – targa automobilistica di Etolia (Grecia)

ME – rete televisiva Mediaset Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «me» Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 aprile 2023

