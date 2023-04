Si dice di un pesce che si sposta dal mare alle acque dolci per riprodursi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di un pesce che si sposta dal mare alle acque dolci per riprodursi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ANADROMO

Significato/Curiosita : Si dice di un pesce che si sposta dal mare alle acque dolci per riprodursi I pesci (dal latino piscis) sono un gruppo eterogeneo di organismi vertebrati fondamentalmente acquatici, coperti di scaglie e dotati di pinne, che respirano attraverso le branchie. Con oltre 32 000 specie per ora conosciute, coprono quasi il 50% del totale delle specie del subphylum vertebrata. La migrazione ittica è un fenomeno che vede molte specie di pesci migrare regolarmente, alcune volte per il cibo (migrazioni trofiche), altre volte per la riproduzione (migrazioni genetiche); in alcuni casi la ragione della migrazione è sconosciuta. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 aprile 2023

