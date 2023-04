Degna di condanna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Degna di condanna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : REA

Significato/Curiosita : Degna di condanna La Serie A 2006-2007 è stata la 105ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio (la 75ª a girone unico), disputata tra il 9 settembre 2006 e il 27 maggio 2007 e conclusa con la vittoria dell'Inter, al suo quindicesimo titolo, il secondo consecutivo. Rea Silvia (in latino: Rhea Silvia), Ilia secondo altre fonti, fu la madre dei gemelli Romolo e Remo, fondatori di Roma; morì sepolta viva da Amulio. Le sue vicende sono narrate nel I libro Ab Urbe condita di Tito Livio, in frammenti dagli Annales di Ennio e da Fabio Pittore. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Degna di condanna : degna; condanna; Un porto della Sardegna ; degna di compassione; Una rinomata Costa della Sardegna ; Porto della Sardegna ; Scorre in Sardegna ; Una dottrina condanna ta dalla Chiesa; Uomo condanna bile; Va condanna to; La ricevette il teologo Ario: condanna per __; Donne condanna bili; Cerca altre Definizioni