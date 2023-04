Ha corso in Bulgaria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha corso in Bulgaria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : LEV

Significato/Curiosita : Ha corso in Bulgaria La Bulgaria (; in bulgaro: , traslitterato: Balgarija; AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/bl'garij/), ufficialmente Repubblica di Bulgaria (in bulgaro: , traslitterato: Republika ... Lev Nikolàevic Tolstòj, in russo: ´, Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['lf nk'avt t'stoj] , in italiano anche noto come Leone Tolstoi (Jàsnaja Poljàna, 9 settembre 1828 – Astàpovo, 20 novembre 1910), è stato uno scrittore, filosofo, educatore e attivista sociale russo. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Ha corso in Bulgaria : corso; bulgaria; Ha corso nell Unione Indiana; Una regola del concorso ; Ha un breve corso ; Il percorso del proiettile; Un discorso ai fedeli; La sigla della bulgaria ; Monti della bulgaria ; Sigla della bulgaria ; La bulgaria ; Scorre in bulgaria e Grecia e nasce nel Vitosa; Cerca altre Definizioni