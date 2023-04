Corpo di spedizione italiano che combatté in Russia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corpo di spedizione italiano che combatté in Russia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ARMIR

Significato/Curiosita : Corpo di spedizione italiano che combatte in Russia Il Corpo di spedizione italiano in Murmania fu un contingente militare italiano inviato nell'agosto 1918, all'interno di una spedizione alleata, nella regione della Murmania, nella Russia Settentrionale, per contrastare prima i tedeschi e poi i russi bolscevichi. L'8ª Armata italiana (conosciuta anche nella prima guerra mondiale come Armata del Montello e nella seconda guerra mondiale come Armata italiana in Russia - ARMIR) fu una grande unità del Regio Esercito che nella prima guerra mondiale prese parte alla battaglia di Vittorio Veneto e nella seconda guerra mondiale alla campagna di Russia. Fu l'armata che tra luglio 1942 e marzo 1943 operò sul fronte orientale, in appoggio alle forze tedesche della Wehrmacht impegnate sul fronte di Stalingrado. Al comando del generale Italo Gariboldi l'8ª Armata venne inquadrata all'interno dell'Heeresgruppe B di Maximilian von Weichs, e schierata sul medio Don a protezione dell'ala sinistra delle forze tedesche che in estate avevano dato il via all'assalto della città di Stalingrado. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 aprile 2023

