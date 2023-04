Consentono le bevute più sincere - Cruciverba

Friedrich Wilhelm Nietzsche (pronuncia italiana: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['ni.te]; in tedesco: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['fidç 'vlhlm 'nit] ; a volte italianizzato in Federico Guglielmo Nietzsche; Röcken, 15 ottobre 1844 – Weimar, 25 agosto 1900) è stato un filosofo, aforista, poeta, saggista, compositore e filologo ...

La denominazione di origine controllata, nota con l'acronimo DOC, non è un vero e proprio marchio poiché comune ad una grossa varietà di prodotti, ma una denominazione utilizzata in enologia che certifica la zona di origine e delimitata della raccolta delle uve utilizzate per la produzione del prodotto sul quale è apposto il marchio. Il marchio è il simbolo apposto sul prodotto che lo identifica, per cui possiamo avere diversi marchi con lo stesso acronimo DOC. Esso viene utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani e rispettano uno specifico disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale.