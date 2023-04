La conquistò lo zar Ivan il Terribile - Cruciverba

Ivan IV Vasil'evic (Kolomenskoe, 25 agosto 1530 – Mosca, 28 marzo 1584) assunse per primo il titolo di zar di tutte le Russie, titolo che nel 1561 fu approvato dal decreto del patriarca di Costantinopoli: nacque così la teoria che voleva "Mosca Terza Roma".

La Siberia (in russo: ´ Sibir'; in tataro: Seber; in mongolo Sibir) è un territorio dell'Asia settentrionale, con la quale, secondo la definizione prevalente, coincide, e che si estende, in longitudine, dal piede orientale dei monti Urali fino alle rive del Pacifico e, in latitudine, dalle catene dei monti Altaj e dei monti Saiani fino alle rive del mare Artico, territorio tutto compreso nella Russia.