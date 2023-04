Con risi in un tipico piatto veneto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con risi in un tipico piatto veneto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : BISI

Significato/Curiosita : Con risi in un tipico piatto veneto Risi e bisi (dalla lingua veneta riso e piselli) è un piatto veneto, tipico della cucina, padovana, veneziana, vicentina e veronese, a base di riso e piselli. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 aprile 2023

