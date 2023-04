Il commediografo Goldoni iniziali - Cruciverba

Il ventaglio è un'opera teatrale in tre atti in prosa di Carlo Goldoni, scritta a Parigi nel novembre del 1764 e messa in scena, con successo, nel Teatro San Luca di Venezia verso la fine del Carnevale del 1765, a febbraio.

Sigle

Centre de Géostatistique

Chappe et Gessalin – produttore di automobili francese

– produttore di automobili francese Christentum und Gesellschaft

Computer grafica ( Computer Graphics )

( ) Contraente Generale

Control Gate

Carico glicemico

Codici

CG – codice vettore IATA di Airlines of Papua New Guinea

CG – codice FIPS 10-4 della Repubblica Democratica del Congo

CG – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Repubblica del Congo

CG – codice ISO 3166-2:MD di Ceadîr-Lunga (Moldavia)

Informatica

.cg – dominio di primo livello della Repubblica del Congo

– dominio di primo livello della Repubblica del Congo Cg – linguaggio per programmazione ad alto livello di shader

Religione

C.G. – Sorelle dell'Immacolata

Sport

CG – nelle statistiche del baseball, partite complete (complete games)

Altro