Collega le diverse stazioni di una città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Collega le diverse stazioni di una città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 19 lettere : PASSANTE FERROVIARIO

Significato/Curiosita : Collega le diverse stazioni di una citta La città di Bologna conta 13 stazioni ferroviarie quotidianamente utilizzate per il servizio viaggiatori, di cui sette gestite da Rete Ferroviaria Italiana e sei da Ferrovie Emilia Romagna. Il passante ferroviario di Milano è una linea ferroviaria che passa prevalentemente sotto il centro urbano della città di Milano, congiungendo le linee provenienti da nord-ovest (le statali Milano-Torino, Milano-Domodossola e le regionali gestite delle FerrovieNord per Asso e Saronno) con quelle provenienti da est e sud-est (per Genova, Bologna e Venezia). Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Collega le diverse stazioni di una città : collega; diverse; stazioni; città; Tipo di balconata che collega vari appartamenti; Congiungere, collega re; Una collega di Carolina Morace; Li collega no gli scambi; La via che collega va Roma a Brindisi; I nonni le hanno diverse ; Sono diverse nell erede; Riunire in un unica struttura diverse società; Vegetale nato da diverse specie; Sono diverse nel tatto; Treni che si fermavano in poche stazioni ; Irruzioni di predoni con devastazioni ; Treno che fermava in tutte le stazioni ; Così era chiamato il treno che fermava in tutte le stazioni ; Sono numerati nelle stazioni ; I concittadini di Edipo; Antica città siriana; La città di Fra Diavolo; Porta una band da una città a un altra; La città dell acqua alta; Cerca altre Definizioni