Carote meno care - Cruciverba

La provincia autonoma di Trento (in ladino Provinzia Autonoma de Trent, in cimbro Sèlbstendig Provintz vo Tria in mocheno Autonome Provinz va Trea't, in dialetto trentino Provincia de Trent), comunemente nota come Trentino, è una provincia italiana del Trentino-Alto Adige di 541 692 abitanti, con capoluogo Trento, confinante a nord con la provincia autonoma di Bolzano (Alto Adige), a est e a sud con le province ...

Sigle

Off-topic – fuori tema

– fuori tema Operazione Trionfo – reality show

– reality show Organizzazione Todt – impresa di costruzioni della Germania nazista

Codici

OT – codice vettore IATA di Aeropelican Air Services

OT – codice ISO 3166-2:NA di Oshikoto (Namibia)

OT – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Olt (Romania)

Religione

O.T. – Ordine Teutonico

O.T. – Suore di Carità dell'Ordine Teutonico

Ot – Parola ebraica per simbolismo

Altro